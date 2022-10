A Valenza riparte il progetto di educazione ambientale nelle scuole con incontri sull’acqua

VALENZA – A Valenza riprenderà il Progetto Educazione Ambientale, elaborato dal Comune in collaborazione con diversi altri enti e istituzioni. Il ciclo di incontri si baserà sull’acqua, bene primario e strategico per il futuro dell’uomo. Il progetto, presentato a fine marzo nella sala del consiglio comunale, ha visto l’adesione dell’Istituto di istruzione superiore ‘Cellini’ di Valenza ha avuto alcuni incontri di elevato livello a fare da ‘antipasto’ alla nutrita serie che prevista per l’anno scolastico 2022/2023.

Nei primi incontri con i ragazzi erano stati trattati ‘Agenda 2030 e ruolo delle Istituzioni’, ‘Biodiversità’, ‘Energia nucleare e diversificazione delle fonti di approvvigionamento’, tutti con l’obiettivo di ‘favorire la sostenibilità ambientale e stimolare lo sviluppo di forte responsabilità, indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030’, hanno sottolineato il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia del Comune di Valenza, Paolo Patrucco.

I prossimi incontri, che inizieranno venerdì 28 ottobre all’Istituto Cellini, saranno incentrati, in particolare sull’acqua con l’illustrazione delle problematiche e delle criticità che la riguardano e coinvolgeranno la Provincia di Alessandria, Arpa Piemonte, Autorità di Bacino del Fiume Po. “Abbiamo ritenuto – dice ancora Patrucco – di coinvolgere anche Autorità di Bacino e Aipo per porre in evidenza la grande risorsa che rappresenta, in considerazione del fatto che il territorio comunale di Valenza ha un forte legame con il Po, dal quale è attraversato, fiume fortemente provato dallo stato di siccità di questa estate”

Successivamente sono previsti incontri su ciclo dei rifiuti e molte altre tematiche per una visione dell’argomento ambiente a 360 gradi. “L‘amministrazione ha posto l’ambiente tra le sue priorità – ha detto il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone – e il dialogo con il mondo della scuola è indispensabile ed indifferibile perché gli studenti sono i cittadini di domani. La nostra azione, di concerto con tutti gli altri enti ed istituzioni che partecipano a questo progetto è quella di fare crescere la loro sensibilità ad attuare comportamenti virtuosi perché il tempo per intervenire è sempre più ridotto”. Intanto al Progetto Educazione Ambientale si rivolge l’attenzione di altre istituzioni scolastiche anche al di fuori della Provincia di Alessandria.