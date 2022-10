Conclusi i lavori alla Sinagoga di Alessandria: il complesso verrà restituito alla città il 6 novembre

ALESSANDRIA – È sempre stato uno dei luoghi più belli di Alessandria ma anche, forse, meno conosciuto. Ora torna a essere vitale. Si tratta della Sinagoga, i cui lavori di recupero si sono conclusi e che il 6 novembre 2022 verrà inaugurata ufficialmente alla presenza delle autorità.

Saranno la Comunità Ebraica di Torino, con la propria Sezione di Alessandria, insieme all’Amministrazione Comunale, a presentare la conclusione dei decennali lavori di riqualificazione che restituiscono alla Città la piena fruizione della Sinagoga di via Milano.

La Sinagoga di Alessandria, inaugurata nel 1871, è il risultato della trasformazione di un edificio preesistente nel cuore dell’ex-ghetto (fra le attuali vie Migliara, dei Martiri, Vochieri e Milano).

Come in molte altre città, la Comunità volle celebrare l’Emancipazione del 1848 erigendo un nuovo tempio monumentale, simbolo dell’integrazione nella società locale.

Si tratta di un’architettura eclettica con influenze neogotiche, specialmente nell’imponente facciata scandita da finestre ad arco e coronata da pinnacoli. L’interno dell’aula, ubicata al primo piano, è ispirato al modello delle chiese cristiane, con Tevah e Aron Hakodesh associati nel medesimo spazio e sedute per il pubblico rivolte ad essi. Sui lati brevi, si trovano due ordini di loggiati definiti da esili colonne: lungo la parete di ingresso il matroneo e, intorno alla grande nicchia dell’Aron Hakodesh, il coro e l’armonium. In seguito alle devastazioni naziste del 1944 gli arredi della Sinagoga andarono distrutti o trafugati. Dopo la guerra, furono sostituiti con quelli provenienti dalle Sinagoghe smantellate di Nizza Monferrato e Acqui Terme. Al piano terreno si trova una seconda piccola sinagoga, destinata all’uso nei sabati e nei giorni feriali. L’alluvione che ha colpito Alessandria nel 1994 ha danneggiato anche la Sinagoga, ma con un paziente e accurato lavoro di risanamento e riqualificazione portato tenacemente alla conclusione nelle scorse settimane, finalmente la Sinagoga di Alessandria può ritornare ad essere fruibile e rappresentare, nella sua bellezza e specificità, uno dei monumenti più significativi del centro di Alessandria e della storica presenza degli Ebrei in Piemonte.

L’inaugurazione si terrà il 6 novembre 2022 alle 16 secondo il seguente programma:

– accoglienza delle Autorità civili, militari e religiose e della Cittadinanza

– saluto del Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante

– intervento del Presidente della Comunità Ebraica di Torino, dr. Dario Disegni

– riflessione della Delegata della Sezione di Alessandria, prof.ssa Paola Vitale

– presentazione dei lavori di riqualificazione svolti nella Sinagoga, a cura dell’arch. Andrea Milanese

– a seguire: preghiera pomeridiana (Minchà) officiata dal Rabbino Capo di Torino, Rav Ariel Finzi.