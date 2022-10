Incidente A7: sul posto anche Arpa. Vernice finisce nello Scrivia

SERRAVALLE SCRIVIA – Alle ore 18.50 i Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure hanno allertato il personale di Arpa Piemonte a causa del ribaltamento di una autocisterna avvenuto sul viadotto dell’autostrada A7 in direzione Milano prima del casello di Serravalle Scrivia.

Dalle prime informazioni diramate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale, la cisterna trasportava una resina acrilica che viene utilizzata per la produzione di vernici. Parte del contenuto della cisterna si è sversato sul manto autostradale e da qui nel Torrente Scrivia sottostante.

I tecnici di Arpa si sono recati lungo l’alveo dello Scrivia (in territorio del comune di Cassano Spinola) a circa 5 km a valle del tratto interessato dall’incidente, prelevando un campione in un punto accessibile. L’acqua prelevata si presentava incolore ed inodore, senza evidenti tracce di contaminazione. Il campione è stato poi inviato al laboratorio dell’Agenzia per le analisi chimiche. I tecnici, inoltre, si sono poi recati sul luogo dell’incidente, dove erano in corso le operazioni di soccorso.

I tecnici di Arpa proseguiranno comunque a monitorare il deflusso del prodotto sversato nel Torrente Scrivia, anche mediante ulteriori campionamenti. Sono attesi nelle prossime ore aggiornamenti.

Foto Arpa Piemonte