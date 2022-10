“Diteci i rischi che corriamo”: dai social la mail ad Arpa dopo lo sversamento di vernice nello Scrivia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un tam tam nato sui social ma che ha assunto i connotati della lettera ufficiale. Ecco che dal gruppo Facebook “Novi Ligure notizie e non solo” è stata inviata una mail PEC ad Arpa Piemonte a nome degli oltre 19.000 iscritti per sapere quando prima le reali condizioni del Torrente Scrivia dopo lo sversamento di vernice avvenuto ieri sera a causa di un incidente.

Nella mail inviata all’agenzia si chiede che “venga da Voi emesso e trasmesso nel più breve tempo possibile un comunicato di aggiornamento sulle condizioni ambientali del torrente Scrivia, nonché rassicurazioni per la popolazione sull’eventuale inquinamento o meno e sull’uso delle acque per uso potabile“. Inoltre viene richiesta una “tempistica per la completa bonifica e la valutazione dei danni di flora e fauna (in particolare quella ittica)”.