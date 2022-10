Vandali ad Acqui: specchietti danneggiati in via Amendola

ACQUI TERME – Amara sorpresa questa mattina per alcuni cittadini di Acqui Terme. Al momento di raggiungere l’auto in via Amendola hanno infatti trovato gli specchietti delle loro auto danneggiati. Come mostrato nelle foto qualcuno nella notte ha vandalizzato le auto in sosta lungo il tratto. In tutto sarebbero almeno tre i veicoli colpiti ma non è escluso che i mezzi coinvolti possano essere di più. Di seguito le foto scattate da Valentina: