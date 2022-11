Piogge e temporali nelle prossime ore: Arpa dirama allerta gialla

PIEMONTE – Evidente peggioramento delle condizioni meteo in provincia di Alessandria con uno scenario che persisterà anche nei prossimi giorni. Arpa, per le prossime ore, ha diramato una allerta meteo gialla di tipo idrogeologico per i temporali previsti nelle giornate di oggi, 1 novembre, e domani, 2 novembre. L’allerta riguarda la pianura Alessandrina, il Tortonese, l’Acquese, il Novese, l’Ovadese e le zone appenniniche della nostra provincia.

In particolare saranno possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. La situazione riguarderà anche la Liguria dove, dopo l’alta pressione e le temperature decisamente sopra la media stagionale degli ultimi giorni, la pioggia tornerà in modo robusto. È infatti in arrivo di un fronte proveniente da Ovest, seguito da aria instabile che, nelle prossime ore, sarà responsabile di rovesci e temporali. Tra giovedì e venerdì è previsto anche l’arrivo di un’estesa perturbazione che provocherà piogge diffuse ma precipitazioni consistenti. Da segnalare anche un importante calo delle temperature.