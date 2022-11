Ingressi al centro Tao del Gardella: cittadino propone soluzioni più confortevoli per evitare attese al freddo

ALESSANDRIA – Il brutto tempo e le temperature che cominciano a farsi più fredde ripropongono un problema sollevato in passato da molti cittadini. La testimonianza è di Marco, un nostro lettore, che ogni mese deve raggiungere il centro Tao, Emostasi e Trombosi di Alessandria al Gardella. Un appuntamento che si preannuncia sempre più penoso, spiega, visto che il centro apre alle 8 “e fino a quell’ ora le persone che devono effettuare i prelievi, aspettano fuori estate e inverno, l’unica panchina presente può “ospitare ” due persone“.

La questione è che la sala d’attesa non è accessibile, aggiunge, perché le regole anti covid hanno reso impossibile utilizzare quello spazio e “per tenersi il posto non ci sono altre alternative che aspettare“. Marco suggerisce quindi di adottare “un sistema di prenotazione on line (anche se l’età media degli utenti potrebbe creare qualche problema) e organizzare un meccanismo che permetta alle persone che arrivano prima di poter poi andare al lavoro e andare almeno ad aspettare in macchina o al bar e tornare cinque minuti prima dell’apertura della porta“. Una soluzione proposta “per rendere un po’ più confortevole” una situazione che si preannuncia non piacevole nei prossimi mesi.

Foto d’archivio di RadioGold