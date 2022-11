In un mese 18 sanzioni per abbandono illecito di rifiuti a Tortona

TORTONA – In un mese sono state ben 18 le sanzioni comminate ad altrettanti incivili che hanno imbrattato il territorio con i loro rifiuti. Il Corpo Ambientale Nazionale, di concerto con il Comune di Tortona, ha effettuato controlli che hanno portato al ritrovamento di numerose situazioni di degrado, in particolare nella zona del Conforama, in Strada Vicinale Ova, in Strada Comunale Cerca e a Torre Garofoli.

Come spiegato dagli ispettori i cittadini stanno continuando a segnalare le situazioni anomale, con una media di due chiamate al giorno. Tutti possono segnalare il degrado al numero 353-4468635.