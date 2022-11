Un fumetto per gli studenti di Alessandria dedicato al Generale Dalla Chiesa, 40 anni dopo l’attentato

ALESSANDRIA – In tutte le scuole medie di Alessandria verrà distribuito un fumetto dal titolo: “Le stelle di Dora” edito da Solferino ispirato alla vita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il testo racconterà la vita del Generale ucciso tragicamente in un attentato nel 1982 con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della scorta Domenico Russo.

L’Arma dei Carabinieri commemorerà l’evento ricordando il Generale Dalla Chiesa con una locandina che ne riporta l’immagine e una celebre frase: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

La vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà raccontata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie alessandrine anche nei lati più personali, dagli incarichi lavorativi svolti tra Torino, Milano e Palermo, passando per la lotta al nazismo nelle Marche, sua regione d’origine, fino alle lettere scambiatosi con la Moglie in tutti questi anni.