Su Sky il film “Il mammone” con musiche degli alessandrini Carosio/Fornaro e la fisarmonica di Gianni Coscia

ALESSANDRIA – È firmata dai compositori alessandrini Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro la colonna sonora de “Il mammone”, la commedia con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani e Michela Giraud, in onda questo lunedì 7 novembre su Sky Cinema e in streaming su Now Tv.

Per il film, diretto da Giovanni Bognetti, Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro della “Bottega del suono” di Alessandria hanno scelto un linguaggio musicale va dalla commedia americana anni ’50 alla musica folk ed elettro-pop. Tra le note che accompagnano il film, basato sulla pellicola francese “Tanguy”, anche quelle della fisarmonica del maestro Gianni Coscia, coinvolto nel progetto con pregevole cameo. Suonano “alessandrino” anche il flauto di Marcello Crocco, clarinetto e sax di Gianni Robotti, violini e violino baritono di Sara Michieletto.