ITALIA – Stella confermata per “I Caffi” di Acqui Terme e “La Fermata” di Spinetta Marengo. I due ristoranti della provincia di Alessandria rimangono nel firmamento della Guida Michelin. In questa edizione 2023 “La Rossa” ha aperto le porte dell’Olimpo degli chef ad Antonino Cannavacciuolo che ha conquistato le 3 stelle e portato Villa Crespi di Orta San Giulio a diventare il 12esimo ristorante “tristellato” in Italia, insieme a Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Salgono poi a 38 i ristoranti che possono fregiarsi di due stelle Michelin con 4 new entry :”Acquolina” a Roma con i piatti dello chef Daniele Lippi, l’Enoteca La Torre, sempre a Roma, guidata dallo chef Domenico Stile, il St. George by Heinz Beck a Taormina dello chef Salvatore Iuliano e la Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini a Penango guidata dallo chef Gabriele Boffa.

Nella 68° edizione della guida sono poi entrati 33 nuovi ristoranti che hanno conquistano una stella. In provincia di Alessandria non ci sono new entry ma si può considerare anche un po’ alessandrina la stella del ristorante “Lino” a Pavia guidato dagli chef Andrea Ribaldone e Federico Sgorbini.

Le regioni più dinamiche di questa edizione risultano la Lombardia con 7 novità, seguita da Toscana e Sicilia con 5 novità, con quest’ultima che sale a quota 20 ristoranti stellati.

Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 59 ristoranti (3o 5n 51m), la Campania si conferma al secondo posto con 48 ristoranti,, sul terzo gradino del podio troviamo il Piemonte con 44 ristoranti. Quarta la Toscana con 41 ristoranti , mentre il Veneto è quinto a con 32 ristoranti presenti in guida.

Tra le province, Napoli si conferma prima con 29 ristoranti , seguita da Roma che conquista la seconda posizione con 22 ristoranti e, quindi, da Bolzano terza a quota 21 ristoranti (1o 3n davanti a Milano con 17 ristoranti stellati. Scivola in quinta posizione Cuneo con 15.

(in copertina foto di Fabrizio Magoni sul sito Unsplash)