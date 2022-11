Persone sospette a Belforte messe in fuga dai cittadini: “Probabilmente volevano rubare in un palazzo”

BELFORTE MONFERRATO – “Invitiamo la popolazione a prestare la massima attenzione e a segnalare alle Forze dell’Ordine le situazioni di questo genere.”. Così il Comune di Belforte Monferrato ha allertato i cittadini rispetto a un episodio avvenuto questo mercoledì sera. Come riferito dall’amministrazione, infatti, “tra le 19 e le 19.15 è stato sventato un tentativo di furto in un palazzo. Un uomo, alto e con accento straniero, dotato di una radiolina con la quale era probabilmente in contatto con un complice, è scappato a piedi. Quasi in contemporanea due loschi individui sono stati avvistati sotto il palazzo di fronte al Municipio, in proprietà privata, lato garage”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. “I cittadini hanno dato l’allarme e a quel punto queste due persone sono scappate via” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco di Belforte Nadia Incerpi “già due settimane fa è stata svaligiata una casa nella stessa zona. Come amministrazione comunale stiamo provvedendo a installare delle telecamere nei luoghi più a rischio”.