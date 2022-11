Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 12 novembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, questo weekend, torna il tradizionale appuntamento autunnale con la Fiera di San Baudolino. Sabato e domenica nelle vie del centro troverete bancarelle con tanti prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri prodotti tipici. Nelle due giornate della Fiera si potranno visitare il Museo “Alessandria Città delle Biciclette” e le sale del Museo Civico a Palazzo Cuttica. Sempre sabato e domenica sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palatium Vetus (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). Questo sabato, alle 18, nei locali di Alessandria che aderiscono, si potrà gustare l’Aperitivo di San Baudolino con Raviolotto. Alle 21.15, invece, chiuderà la serata il concerto LiRiCa Trio a Palazzo Monferrato, a cura dell’associazione “F.Chopin”. Trovate tutti i dettagli e il programma completo nel nostro articolo.

Sempre ad Alessandria, questo sabato, la Compagnia Teatrale degli Stregatti presenta “Ohimeme – Live Music Festival”. Al Teatro San Francesco, alle 21, una serata dedicata alla musica dell’etichetta discografica alessandrina. La proposta artistica spazierà dalla canzone pop alla sperimentazione musicale. Sul palco saliranno gli Ave Quasàr, Dado Bargioni, Giovanni Succi, Filippo D’Erasmo, Formicola, Terroir, Torchio. La prenotazione è obbligatoria al 339 3584518.

Ancora ad Alessandria, questo sabato alle 19, alla Serra della Biodiversità alla Ristorazione Sociale di Viale Milite Ignoto, la band genovese Eugenia Post Meridiem sarà l’ospite de “Le cattive abitudini”, la rassegna ideata dagli organizzatori di Pupille Gustative in occasione del decennale dal primo evento. Il gruppo si esibirà live per il pubblico locale. Il costo dell’ingresso è di 20 euro (10 per i bambini), comprensivo di buffet e bevande. È gradita la prenotazione: 339 6775705 / 339 1040114.

Di nuovo ad Alessandria, l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna” organizza per sabato 12 novembre, alle 17, nella Sala Biblioteca della Soms del Cristo (C.so Acqui 158), un nuovo appuntamento con il Circolo di lettura, tra suggestioni letterarie e cinematografiche. Il tema dell’incontro sarà la letteratura gotica. La partecipazione è gratuita, con tesseramento alla Voce della Luna (costo della tessera euro 10, validità annuale). Per info e adesioni: lavoce@dellaluna@virgilio.it o pagina Facebook VoceLuna.

A Novi Ligure, questo sabato, il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure ospiterà, alle 21, la serata di chiusura della 22esima edizione del Festival Lavagnino. La serata, dal titolo “Il cinema che racconta… !”, sarà un omaggio a celebri colonne sonore, attraverso l’esibizione dell’Orchestra Classica di Alessandria, ma anche un modo per ricordare anniversari e ricorrenze e per premiare un illustre ospite, Beppe Vessicchio, al quale verrà consegnato il premio “Lavagnino Talent Award”2022.

A Murisengo chi ha voglia di una passeggiata può partecipare al “Trekking dei colori di novembre”: l’escursione naturalistica prenderà il via in Piazza Boario. L’appuntamento è a partire dalle 13 per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista alle 13.30. Il costo di partecipazione alla camminata è di 7 euro. Necessaria la prenotazione contattando Augusto al 339 4188277 o via mail: augusto.cavallo66@gmail.com.

A Tagliolo Monferrato continuano gli incontri “Quattro chiacchiere… d’autore” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”. Questo sabato, alle 17, verrà presentato il libro “Il leone di giada” di Pier Guido Quartero. L’autore dialogherà con il dottor Ezio Dagnino.

A Serravalle Scrivia, al Centro McArthurGlen, da questo sabato 12 novembre sarà ufficialmente Natale. Attraverso il nuovo ponte sulla fontana della piazza principale sarà Babbo Natale a portare i visitatori all’interno dell’albero di Natale allestito nel Serravalle Outlet. I visitatori potranno inoltre scoprire la cucina di Santa Claus e osservare gli elfi pasticcioni mentre preparano dolci, mentre i più piccoli sperimenteranno le animazioni natalizie. Il magico spettacolo natalizio sarà disponibile tutti i giorni, a partire dal 12 novembre 2022, fino alle 20.

A Casale Monferrato, questo weekend, arriva il primo appuntamento di “Alexandria Opera Festival”, il Festival di concerti lirici itineranti nei teatri della provincia di Alessandria. L’obiettivo per il biennio 2022-2023 è la realizzazione e messa in scena della Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nella versione originale per pianoforte e solisti cantanti. Prima tappa al Teatro Municipale di Casale Monferrato questo sabato alle 21. L’opera verrà messa in scena dalla compagnia Lirica “Tenuta Cravina”.I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Sempre a Casale Monferrato, questo weekend, torna l’appuntamento con l’edizione di novembre di “Casale città aperta”. Anche questo mese saranno moltissimi i luoghi di interesse aperti al pubblico: il Castello del Monferrato, la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico, la Chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e la Chiesa di San Michele, Palazzo Gozani di San Giorgio, il percorso storico-militare del Monferrato. Per maggiori dettagli potete visitare il sito del comune di Casale https://www.comune.casale-monferrato.al.it/cca.

Ancora a Casale, dal 12 novembre, il Castello ospiterà la doppia mostra personale di Domenico D’Oora e Sandi Renko. La mostra, curata da Giovanni Granzotto e Anselmo Villata, verrà inaugurata sabato alle 18 e sarà visitabile fino al 18 dicembre.

In tema di mostre, a Tortona, alla Biblioteca Civica “Tommaso d’Ocheda”, ha inaugurato ieri e sarà visitabile fino al 2 dicembre la mostra “Le madri della repubblica”. L’esposizione si propone l’obiettivo di far scoprire la storia delle 21 donne che hanno lottato per garantire la parità dei diritti e di far conoscere agli studenti delle scuole superiori cittadine il grande contributo delle donne alla stesura e all’approvazione della Costituzione italiana, di cui poco o nulla si conosce.

A Serralunga di Crea, questo sabato, tornano gli eventi musicali di “Armonie in Valcerrina 2022”. Alle 15, al Santuario di Crea, l’appuntamento è con Daniel Dodds (violino), Raphaela Gromes (violoncello), Julian Riem (pianoforte). Gli artisti si esibiranno eseguendo le musiche di Schumann, Szymanowsky, Mendelssohn, Ravel, Chausson, Liszt, Paul Juon e Tschaikowsky. È consigliabile la prenotazione telefonando ai numeri 0142 94225, 335-237919, 348-9292613 o via mail ideavalcerrina@libero.it.

Sempre in tema di musica, ad Alluvioni Cambiò (Piovera), questo sabato, alle 21, alla Parrocchia di San Carlo Borromeo, ci sarà la serata musicale “Ricordando Don Cesare”. Si esibiranno Guido Coscia (Pianoforte), Alessandra Molinari (Violino), Claudio Trovamala (Violino), Anna Maria Bello (Soprano). L’ingresso è libero.

A Tassarolo questo sabato verranno inaugurati i nuovi “Cartelli parlanti”: il ritrovo per genitori e bambini è alle 15.30 davanti alla Chiesa di San Nicolao, dove verrà scoperto il primo cartello parlante. Per l’occasione l’asilo infantile Paolo Spinola e Semiarte Lab realizzaranno con i più piccoli le lanterne di San Martino che illumineranno le vie del paese durante la passeggiata inaugurale.

Sempre in occasione di San Martino, a Pasturana cominciano oggi i festeggiamenti per il patrono del paese. Si inizia stasera alle 20 con la “Cena contadina”, polenta e stoccafisso o con salsiccia e funghi al salone della SOMS. La prenotazione è obbligatoria su whatsapp al 349 1593832.

Anche questo weekend le cantine del Movimento Turismo del Vino tornano, anche in Piemonte ed in provincia di Alessandria, ad aprire le loro porte fino a domenica 13 novembre 2022 in occasione dell’appuntamento autunnale “Cantine Aperte a San Martino”, con l’intento di condividere con appassionati e curiosi la gioia di assaggiare eccezionalmente i vini dell’ultima vendemmia e non solo, in abbinamento a prodotti di stagione. Tra gli appuntamenti in programma degustazioni guidate, momenti conviviali, percorsi sensoriali. Per l’elenco delle cantine aderenti, i programmi e le modalità di prenotazione potete consultare il sito https://www.mtvpiemonte.it/wp/cantine-aperte-a-san-martino-2/.

Photo by Rachel Claire su Pexels