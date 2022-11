Le falsificazioni delle opere d’arte spiegate da Sergio Favretto

ALESSANDRIA – Questa sera, giovedì 17 novembre, alle 18, alla Biblioteca civica “Francesca Calvo”, verrà presentato il libro “Quando l’arte incontra il diritto. Autenticità e inquietudini del mercato” dell’avvocato Sergio Favretto.

ll volume affronta il più che mai attuale problema della falsificazione delle opere d’arte, oggi diventato quasi un vero e proprio sistema. Nella sua prestigiosa prefazione, Luciano Canfora, sottolinea il ruolo di competenti prezzolati, anche accademici, ricordando che il problema non riguarda più singoli falsari di genio ma «un grande traffico alla cui base vi è l’insaziabile aspirazione al profitto». Il volume offre un’antologia aggiornatissima di vicende anomali e patologiche del mercato dell’arte, come pure una sequenza di fatti esemplari di valorizzazione. Viene formulato un paradigma essenziale di avvertenze per l’acquisto di un’opera, per garantirsi della genuinità. Dalla Costituzione italiana ai Trattati e direttive europee, dalla norma penale alle norme civilistiche e amministrative, fino alla Carta della Cultura del G20 del 2021, giungono forti richiami alla libertà e autenticità dell’arte.

Dialogheranno con l’autore: Paolo Ponzio Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, Elena Varvelli Coordinatore del Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi di Casale Monferrato, Anselmo Villata Curatore e Critico d’Arte, Vice Presidente Internazionale AICA International e Roberto Livraghi Segretario della Consulta per i Beni Culturali della Provincia di Alessandria.

L’opera di Sergio Favretto costituisce dunque un contributo chiaro e coraggioso a difesa dell’arte, come alta espressione di speranza, un manifesto per l’autenticità artistica, per coniare un’etica giuridica dell’arte.

L’autore

Sergio Favretto nasce a Casale nel 1952. Avvocato già giudice onorario penale al Tribunale di Torino, è autore di saggi di diritto amministrativo e penale come: ‘I nuovi Centri per l’Impiego fra sviluppo locale e occupazione’, 2000; ‘Il diritto a braccetto con l’arte’, 2007; ‘Attività investigativa del difensore’, 2010 e 2016; ‘Ancora in tema di dolo eventuale e colpa cosciente nel caso di omicidio e lesioni personale’, 2016; ‘Il papiro di Artemidoro’. ‘Verità e trasparenza nel mercato dei beni culturali e delle opere d’arte’, 2019 e 2020. Importanti i libri sulla Resistenza: tra questi ‘Fenoglio verso il 25 aprile’ e ‘Una trama sottile’. ‘Fiat: fabbrica, missioni alleate e Resistenza’. È inoltre relatore in convegni su temi giuridici e storici-contemporanei.

Info: biblioteca.civica@comune.alessandria.it

Telefono: 0131 515 911-917