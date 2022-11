È già Natale: al via i primi eventi tra mercatini, presepi e Babbo Natale

NATALE – Tanti appuntamenti in diverse parti d’Italia per Natale in questo 2022. Abbiamo cominciato a selezionarne alcuni per avvicinare in modo suggestivo l’appuntamento con una delle feste più apprezzate al mondo.

MERCATINO DI NATALE DI TRENTO

Il mercatino di Natale di Trento è uno degli eventi più attesi delle feste e verrà inaugurato domani, sabato 19 novembre 2022, nella cornice di Piazza Duomo. “Da sempre il Mercatino suscita una grande attesa e un forte entusiasmo e l’edizione di quest’anno non farà eccezione”, spiega Matteo Agnolin, direttore dell’Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone. Ad attendere i più piccoli, anche quest’anno, oltre alla ruota panoramica, il Villaggio incantato allestito in piazza Dante. La creazione è realizzata con legno e materiale naturale e include otto casette a tema: il punto informativo, la dimora di Babbo Natale, il suo laboratorio, l’ufficio postale, la sartoria, la stalla, la casa degli Elfi e la fabbrica dei giocattoli. Un microcosmo magico unito a mezzi di trasporto senza tempo: mentre la carrozza a cavalli percorre le strade, sulle rotaie sfreccia l’attrazione più amata, il tradizionale Trenino elettrico. E ancora: il presepe di Piazza Santa Maria Maggiore, opera in legno costruita dagli studenti del Liceo Artistico Alessandro Vittoria e dai loro colleghi del Centro di Formazione Professionale Enaip di Villazzano, e l’ampia pista (20 metri per 10) realizzata da Consorzio Trento Iniziative. Per essere coerenti con la filosofia del risparmio energetico, la soluzione proposta dalla pista di slittino non prevede fiocchi di neve artificiale o impianti di refrigerazione in funzione: il grande scivolo sarà rivestito con un tessuto che simula la neve.

Cuore dell’evento, anche quest’anno, ci sono le casette e i loro espositori. Settantacinque stand, divisi tra Piazza Fiera e Piazza Battisti, accoglieranno ogni giorno i visitatori tra luci, colori e profumi dell’artigianato e della cucina regionale. Mentre per le bollicine di montagna Trentodoc l’appuntamento è all’Enoteca provinciale del Trentino, dal 22 novembre all’11 dicembre 2022.

A partire dal 19 novembre, poi, ogni sabato pomeriggio dalle 17 alle 19, per le vie del centro va in scena Lhuman, originale celebrazione del solstizio d’inverno con le evoluzioni di trampolieri luminosi e artisti di strada ma anche l’impegno dei negozi coinvolti nel progetto che offriranno brevi racconti, testi di ispirazione e poesie. Muovendosi lungo le vie, i visitatori incontreranno gigantesche fate alate danzanti, mangiatori di fuoco, un corteo capitanato da una cometa luminosa e musica dal vivo. Contemporaneamente 100 persone provenienti da ambiti e luoghi del Trentino apparentemente lontani tra loro coloreranno altrettante tele abbozzate dall’artista Matteo Boato che, una volta unite tra loro, formeranno un’unica creazione di due metri per due che sarà esposta a partire dall’8 dicembre. Il progetto Lhuman, che si avvale della direzione artistica di Federica Giulia Marchi, coinvolge l’associazione culturale ‘Il Vagabondo’, i trampolieri di ‘Lux Arcana’ e tante altre realtà artistiche che nascono nei luoghi più diversi. I visitatori potranno inoltre sperimentare l’insolita esperienza dei Balconi in Musica, due serate di dialogo virtuale tra i prestigiosi palazzi Thun e Geremia. L’appuntamento è per le serate del 16 e 17 dicembre per apprezzare le note caratteristiche di ottoni e cornamuse. A spiccare, tra le tante offerte ricolte ai visitatori, sono i percorsi virtuali proposti dalla città a cominciare dalla visita guidata alla Cappella Vantini.

MILANO CHRISTMAS VILLAGE

Sempre il 19 novembre, ai giardini Indro Montanelli di Milano, torna anche il Villaggio delle Meraviglie-Milano Christmas Village, l’evento natalizio più longevo della città. L’iniziativa, ideata e organizzata da Sceniko Events, con la direzione artistica di Ambra Orfei e il patrocinio del Comune di Milano, festeggia quest’anno la sua 16esima edizione. L’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale e i momenti di intrattenimento e spettacoli sono gratuiti.

“Il villaggio per noi è sempre un’emozione, anno dopo anno -afferma Ambra Orfei, direttrice artistica e madrina dell’evento. Dopo la pandemia ci troviamo a convivere ancora con una situazione internazionale precaria e difficile che ha portato ulteriori preoccupazioni in tutti noi. Nonostante i disagi provocati dall’aumento dei costi gestionali abbiamo voluto comunque portare un momento di gioia e spensieratezza a tutti coloro che visiteranno Milano nel periodo delle feste. Siamo felici anche di pensare agli altri, continuando l’attività benefica in collaborazione con Save the Children che avrà il suo corner nella casa di Babbo Natale“.

Fino all’8 gennaio 2023, tante conferme accanto a varie novità, come la pista di pattinaggio di 1000 metri quadri che diventa più green, il grande albero di Natale con le palline volanti, la giostra Fiocco di Neve con il Viaggio al Polo Nord a fare da cornice all’amata Casa di Babbo Natale. E tornano anche la Regina delle Nevi, che attenderà tutti i bimbi per ballare, cantare e diventare protagonisti di una giornata straordinaria, con l’Elfo Bianco, per gli amanti del mondo social, a disposizione per foto e post su Tik Tok ed Instagram. Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi e vivere i tanti momenti di spettacolo e animazione, musica e laboratori come quello della scuola di circo. Da non perdere il Mercatino degli Elfi con la casa degli addobbi e lo street food natalizio che verrà servito utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale bio-compostabile, per un’attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale. Inoltre per sensibilizzare i giovani verso un’alimentazione più sana sarà presente un menù dedicato ai più piccini.

IL BORGO DEI 1600 PRESEPI A OSSANA (TN)

Un filo rosso unisce invece idealmente gli oltre 1600 presepi e ne delimita il percorso, illuminato da antiche lampade artigianali: una luce che accompagnerà i visitatori (ne sono attesi come ogni anno decine di migliaia) alla scoperta di opere d’arte tanto suggestive quanto caratteristiche, realizzate a mano e allestite lungo le stradine e i vicoli di Ossana, dal centro storico fino al Castello di San Michele. Nel borgo medievale della Val di Sole, di recente entrato nel club dei ‘più belli d’Italia‘, per un mese e mezzo si potrà vivere appieno l’atmosfera magica del Natale, impreziosita dall’abituale mercatino nelle casette di legno e dalle attrazioni per i più piccoli.

Dal 26 novembre all’8 gennaio Ossana ospita infatti la ventitreesima edizione de #ilborgodei1000presepi, iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e dall’associazione Il Borgo Antico in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Val di Sole. “È una manifestazione che esalta i valori della tradizione e della creatività ‘fatta a mano’, ma che soprattutto amplifica le emozioni – spiega la sindaca Laura Marinelli. Da una parte, quelle degli artisti, non importa se di professione o improvvisati, che attraverso i presepi esprimono il loro modo di intendere e sentire il Natale. Dall’altra, quelle del pubblico, che di fronte a uno spettacolo così iconico prova a sua volta sensazioni intense. Ora che Ossana è stata inserita tra i borghi più belli d’Italia, avvertiamo la piacevole responsabilità di rendere questo evento ancora più attrattivo”.

Tutte le opere vengono costruite artigianalmente da gruppi, scuole, famiglie, associazioni di volontariato, singoli cittadini e, appunto, artisti locali, che danno sfogo alla propria sconfinata creatività utilizzando materiali spesso inconsueti: uno dei presepi, ad esempio, è stato realizzato esclusivamente con cera d’api della Val di Sole. Ma nel percorso che inizia dal centro storico di Ossana (la partenza è identificata da una stella cometa) si ritrovano modelli di ogni forma e misura. Il percorso è segnalato da una corda rossa con decorazioni natalizie e illuminato da lampade artigianali. Le rappresentazioni inoltre talvolta esulano dal contesto natalizio. Come il presepe della Grande Guerra, allestito all’interno del Castel San Michele e composto in occasione del Centenario del primo conflitto mondiale; il presepe in movimento (situato vicino alla chiesa di San Vigilio) che riprende scene della vita paesana di un tempo; il presepe dei diritti delle donne, per ricordare tutte le vittime di violenza di genere e femminicidio; il presepe del Monte Giner, messo a punto per i 60 anni dal disastro aereo del 1956 in località Pale Perse (si trova nel ‘Mas dei Voltolini’); Ossana in miniatura, una fedele rappresentazione in formato ridotto del borgo di Ossana sviluppata durante la pandemia. Una nuova collocazione pensata “per creare ancora più atmosfera, assieme ad alcune migliorie estetiche”, spiega Luciano Dell’Eva, presidente dell’associazione Il Borgo Antico.

MERCATINO DI NATALE DI ASTI

Fino al 18 dicembre 2022, per tutti i weekend, torna ad Asti torna il “Magico Paese di Natale”. Un appuntamento che intende diventare “il più grande mercatino di Natale d’Europa grazie a una superficie occupata dalle casette natalizie ancora più ampia e diversificata, per un totale di oltre 130 postazioni di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d’Italia“.

a partire dal 19 novembre, al mercatino di Asti si unirà la magia del Natale di Govone, con la casa di Babbo Natale e lo spettacolo autoprodotto che si svolge all’interno del Castello Reale Patrimonio Unesco.

Queste le date di apertura del Magico Paese di Natale ad Asti:

12-13 NOVEMBRE / 19-20 NOVEMBRE / 26-27 NOVEMBRE / 1-2-3-4 DICEMBRE / 8-9-10-11 DICEMBRE / 15-16-17-18 DICEMBRE

MUSEO DI BABBO NATALE BORGHETTO BORBERA (AL)

Particolare e con uno sguardo su tutto il mondo è poi il Museo di Babbo Natale a Borghetto Borbera, dal primo dicembre al 10 gennaio in via Roma 151 (su prenotazione). La struttura raccoglie 600 esemplari della raffigurazione dell’uomo più amato dai piccoli. L’accesso alla collezione privata è completamente gratuito ed è consentito ad un massimo di 10 persone contemporaneamente. La durata massima di una visita è di 60 minuti.