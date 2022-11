PIEMONTE – Tre nuovi casi di peste suina agricola sono stati accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, uno in Piemonte nella provincia di Alessandria, a Grondona (terzo caso da quando è iniziata l’emergenza), due in Liguria nella provincia di Genova, a Busalla (dodicesimo caso da inizio epidemia).

I positivi sono in totale 192, di cui 123 in Piemonte e 69 in Liguria.