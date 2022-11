Questa domenica “tutta un’altra Vi.Ta.” con Ovada Vino & Tartufi. Segui la DIRETTA di RadioGold

OVADA – Il Dolcetto di Ovada, il Tartufo Bianco e tutto il meglio dell’enogastronomia del territorio questa domenica sono protagonisti a “Vi.Ta. – Ovada Vino & Tartufi”. La fiera, organizzata dalla Pro Loco di Ovada con il supporto di Alexala, dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e il contributo del Comune di Ovada, riempirà le vie le piazze del centro storico di Ovada con le migliori bottiglie di vino del territorio e le migliori materie prime locali, portate in fiera direttamente dai produttori.

Anche RadioGold questa domenica sarà a “Vi.Ta. – Ovada Vino & Tartufi”. In diretta dal container della Regione Piemonte curato dal Consorzio Gran Monferrato, in piazza Matteotti, dalle 9.30 alle 13 racconteremo sulla pagina Facebook di RadioGold i tanti eventi legati alla manifestazione.

Saranno due i percorsi da seguire muovendosi per le vie del centro storico di Ovada. Uno dedicato ai tartufi (piazza Matteotti, loggia San Sebastiano, piazza Cereseto) e l’altro dedicato al vino (via San Paolo, via Cairoli). Ai tre ingressi dell’evento i visitatori riceveranno il bicchiere con cui degustare tutti i vini direttamente dai produttori, e una mappa per girare comodamente all’interno degli spazi allestiti. Vini che saranno protagonisti che in versione “al naturale” presso la zona delle Aie con l’iniziativa “Naturali in piazza”, approfondimenti e degustazioni dedicati a questi vini.

Un’area sarà poi dedicata ai bambini, con uno spazio di animazione allestito all’interno del cortile della scuola di musica e una zona gonfiabili in piazza Garibaldi.

Non mancheranno ovviamente le premiazioni per i tartufai, che con il loro prezioso lavoro tengono alto il nome di queste zone e dei loro eccellenti prodotti, accompagnati dai loro fedelissimi amici a quattro zampe.

I prodotti agricoli del territorio avranno un mercato dedicato in via Torino, grazie alla collaborazione con le Associazioni di Categoria CIA, Coldiretti e Confagricoltura con rappresentanze provenienti dall’Alessandrino e da tutto il Piemonte, e ampio spazio verrà dato anche alle produzioni di eccellenza provenienti dalla Liguria, che porteranno il meglio delle loro realtà in piazza Assunta, ribattezzata per l’occasione piazza Liguria.

Ci saranno anche tre aree dedicate al cibo, una zona di street food (in piazza Garibaldi), con eccellenze locali da gustare passeggiando per le vie di Ovada, la seconda gestita direttamente dalla Corte dei Contadini e dedicata alle prelibatezze a chilometro zero e novità di quest’anno un vero e proprio “polo dolciario” in Piazza Mazzini con sfiziosità e golosità a base tartufo e non solo.

Spazio, anche quest’anno, alla promozione turistica della Città con visite guidate durante tutto il giorno alla scoperta degli angoli più suggestivi di Ovada e con un punto di divulgazione delle bellezze locali nel container della Regione Piemonte in Piazza Matteotti dove vi aspetta anche RadioGold.