Casa Sappa aiuta i bambini delle famiglie disagiate con una raccolta fondi

ALESSANDRIA – Anche quest’anno il Gruppo di Volontariato Vincenziano OdV Casa Sappa organizza una raccolta fondi per offrire un Natale gioioso ai bimbi di famiglie disagiate. Grazie alla generosità di chi vorrà donare liberamente il proprio contributo, si potranno acquistare giocattoli da destinare alle famiglie in difficoltà perché tutti i bambini possano festeggiare la festa più attesa dell’anno. La raccolta si concluderà entro il 7 dicembre.



Chi vuole partecipare all’iniziativa può recarsi direttamente alla sede di Casa Sappa ad Alessandria in via delle Orfanelle 27 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11 oppure può fare un bonifico utilizzando l’iban IT88 E 05034 10408 000000007567: si può richiedere la ricevuta via mail a vincenziano.al@gmail.com per poter usufruire della detrazione fiscale. Grazie alla generosità degli alessandrini, lo scorso anno Casa Sappa ha potuto donare giocattoli a 112 bambini nella fascia di età fra i e 3 i 12 anni, un traguardo che si spera di superare il prossimo Natale.

CASA SAPPA



Da oltre 90 anni svolge attività benefiche per le famiglie bisognose, con particolare riguardo ai minori e agli anziani. Nell’associazione operano circa 10 volontari e 2 collaboratori. Un ringraziamento particolare a chi ci permetterà di fare la differenza.