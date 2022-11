Papa Francesco ad Asti: impegnati anche 60 volontari di Protezione Civile della nostra provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche da Alessandria partirà un contingente di 60 volontari di Protezione Civile per il servizio in occasione della visita di Papa Francesco ad Asti. Domenica mattina, all’alba, i volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Alessandria si uniranno ad Asti coi colleghi provenienti dalle altre province. In tutto saranno 400 che, coordinati da Questura e Prefettura, vigileranno sui fedeli intervenuti per far sì che tutto si svolga serenamente.

“La visita di un Pontefice impone un apparato di sicurezza e logistico imponente, sarà messo in atto un vero sistema composto da vari enti e strutture, all’interno del quale il volontariato di Protezione avrà il ruolo di informazione e logistica e sarà la componente che si interfaccerà con i fedeli che saranno sicuramente numerosi” ha sottolineato il Coordinatore di Alessandria Andrea Morchio. Lo stesso Morchio avrà un ruolo di coordinamento all’interno del sistema, accanto alla struttura delle Telecomunicazioni di Regione Piemonte e al Centro di Coordinamento dove saranno presenti i coordinatori di Asti.