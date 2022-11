Grave infortunio sul lavoro a Villalvernia: operaio di 43 anni ferito alle gambe

VILLALVERNIA – Grave infortunio sul lavoro venerdì sera a Villalvernia. Intorno alle 18.30 un operaio di 43 anni della azienda Albasider era impegnato in intervento di manutenzione a un macchinario che taglia le bobine in acciaio quando è rimasto incastrato con le gambe sotto una pedana di ferro.

Immediato l’intervento del 118: l’uomo non è in pericolo di vita ma è stato portato d’urgenza all’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal e i Carabinieri di Villalvernia, della stazione di Tortona. Il macchinario è stato sequestrato per consentire le indagini sull’accaduto.