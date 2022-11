Addio a Giovanni Gilardengo, storico tipografo alessandrino: aveva 92 anni

ALESSANDRIA – Alessandria piange la scomparsa di Giovanni Gilardengo, storico titolare dell’omonima tipografia, in via XXIV maggio. Padre di Roberto, giornalista ed ex direttore de Il Piccolo, Giovanni Gilardengo si è spento questo sabato a 92 anni. I funerali si terranno lunedì alle 14.30, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria di via Parini 6, ad Alessandria.

Sui social lo ha ricordato l’ex sindaco e capogruppo Pd di Alessandria Rita Rossa: “Giovanni Gilardengo era un grande amico di mio padre, Angiolino, e della mia famiglia. Per me era il tipografo dai valori saldi della sinistra e del socialismo. Lo ricordo con il suo grembiule nero da lavoro, lo ricordo con i suoi occhiali e ricordo la sua capacità di lavoro rigorosa, mai disgiunta da una passione e da una visione delle cose, di cui parlava mentre componeva le lettere a piombo per stampare pagine di giornale, manifesti o volantini. Ricordo la sua tipografia come un luogo in penombra in cui si stava bene anche per il profumo di carta e inchiostro che si respirava. Ho ricordi legati alla mia infanzia e alla mia adolescenza, quando seguivo mio padre in quella militanza operativa, tutta tesa a trasformare i valori ideali in azioni e linguaggi capaci di essere vicino alle persone. Il manifesto, il volantino erano gli strumenti di proposta, propaganda, dialogo. Volantini semplici tipici di un tempo eroico. In quei passaggi o pomeriggi ascoltavo i confronti di Angiolino con Giovanni ed era anche quella, per me, allora inconsapevole, pedagogia della politica. Giovanni non ha mai tradito quei valori e non ha mai mancato di fare la sua parte. Grazie Giovanni. Un abbraccio a Roberto e ai tuoi cari, che la terra ti sia lieve”.

Alla famiglia di Giovanni Gilardengo il cordoglio della redazione di Radio Gold.

