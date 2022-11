“Comportamento scorretto da alcune agenzie immobiliari”: le segnalazioni all’Adoc e Uniat

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’Unione nazionale inquilini, ambiente e territorio e l’Associazione Difesa e Orientalemento del Consumatore hanno segnalato di aver ricevuto diverse richieste di intervento rispetto al comportamento scorretto effettuato da alcune agenzie immobiliari del territorio, sulle competenze dovute per il loro lavoro effettuato nella compravendita e locazioni immobiliari, con richieste spropositate di mediazione rispetto alla cifra pagata per il contratto effettuato.

“Il mediatore immobiliare“ hanno sottolineato Uniat e Adoc “è colui che mette in relazione le due parti nella procedura di locazione o di compravendita, allo stesso deve essere riconosciuta la cosiddetta parcella per il lavoro svolto. Il mediatore deve essere titolato al fine di combattere l’abusivismo. Tale parcella deve essere corretta nel rispetto delle cifre che vengono erogate nella compravendita o nella locazione, pertanto invitiamo i consumatori e gli utenti prima di sottoscrivere con le agenzie un qualsiasi contratto di interpellare le nostre associazioni per farsi assistere sulla procedura e stabilire a priori cifre corrette di mediazione”.

Uniat e Adoc sono a disposizione nella sede di via Fiume 10 ad Alessandria, previo appuntamento da prendere ai seguenti numeri: Uniat 0131/287734, Adoc 0131/287736.