Concorso Internazionale Poesia “Città di Acqui Terme”: la diversità sarà il tema guida. A settembre i premiati

ACQUI TERME – Scattata la 15^ edizione del Concorso Internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”, premio e Festival promossa dall’Associazione Archicultura. Come per le recenti edizioni, il Concorso si articola in due momenti distinti ma complementari, in dialogo costante tra loro, per offrire un’esperienza culturale ampia e di qualità, che incentivi l’espressione poetica e permetta l’approfondimento di tematiche sociali pregnanti e della cultura del territorio: il Premio di Poesia e il Festival culturale.

Il Premio di Poesia si articola in sei sezioni, di cui tre distinte per fasce d’età corrispondenti ai segmenti della scuola Primaria, della Secondaria di I grado e della Secondaria di II grado, una dedicata agli adulti, una a tema e una al libro edito. Le opere dovranno essere inviate entro il 17 marzo 2023 all’Associazione Archicultura – Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Le specifiche sulla pagina Facebook e sul sito web www.associazionearchicultura.it

Le giornate di premiazione, che si svolgeranno nei giorni 8-10 settembre 2023, saranno animate dalla premiazione dei poeti e dalle numerose iniziative del festival culturale, secondo la formula rinnovata durante l’ultima edizione del Concorso e che ha coinvolto il tessuto cittadino e le aree limitrofe ad Acqui Terme. Una formula ideata per far sì che il Concorso diventi davvero un evento del territorio. A questo riguardo sono state avviate collaborazioni con altre realtà culturali e scolastiche acquesi, del Monferrato e delle Langhe. Il tema guida dell’edizione 2023 sarà la Diversità, declinata in tutte le sue accezioni.

L’iniziativa è sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Istituto Nazionale dei Tributaristi e patrocinato da Wikipoesia, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Collaborano con il Concorso la Fondazione Pavese e il Premio Guido Gozzano-Augusto Monti.

“Il Premio è aperto a poeti di ogni età, in modo da favorire e incentivare l’accostarsi alla scrittura anche da parte dei più piccoli. Il Premio di anno in anno, ha visto un costante aumento del numero dei partecipanti, di diversa provenienza, italiani e non solo”, afferma Serena Panaro, presidente di Archicultura “Da sempre abbiamo voluto giurie di qualità che valutassero in modo imparziale le opere che vengono inviate. Proprio per questo il poeta Maurizio Cucchi e i professori Ferruccio Bianchi e Alberto Sinigaglia, giornalista de La Stampa, sono presidenti di sezione.”

“Il Concorso internazionale di poesia Città di Acqui Terme festeggia quest’anno i tre lustri di vita – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano -, un traguardo importante che ha sempre fatto registrare la presenza della Fondazione al fianco della encomiabile Associazione Archicultura. Un sodalizio collaudato, tanto che l’iniziativa è stata inserita a pieno titolo tra i progetti propri dell’Ente per il livello culturale raggiunto, per la promozione turistica del territorio costantemente perseguita, per la capacità di rinnovarsi dimostrata nel corso degli anni, senza alcuna soluzione di continuità. Un sincero augurio di buon lavoro agli organizzatori con l’auspicio che il tema della diversità sia foriero di ispirazione per i cultori della poesia”.