Ultima messa alla Parrocchia S. Paolo per Don Vittorio Gatti, la Comunità: “Addolorati, non si sa chi arriverà”

ALESSANDRIA – Una notizia nell’aria da tempo ma che ha comunque rattristato i parrocchiani della Comunità San Paolo di Alessandria. Domenica, al termine della S. Messa delle 11, Don Vittorio Gatti ha annunciato che quella appena terminata sarebbe stata la sua ultima celebrazione nella chiesa del Quartiere Europa. “Purtroppo non siamo sorpresi ma siamo molto addolorati“ hanno sottolineato i parrocchiani alla nostra redazione. Dalla prossima domenica, la prima dell’Avvento, Don Gatti sarà il nuovo parroco della Chiesa di San Giovanni Evangelista, al quartiere Cristo.

Il sacerdote era arrivato alla Comunità S. Paolo circa un anno fa, per affiancare il parroco, Don Guido Ottria: “Avevamo chiesto a Sua Eccellenza, monsignor Guido Gallese, di confermare Don Vittorio nella nostra parrocchia. Così non è stato, speravamo potesse cambiare idea. Siamo ovviamente molto affezionati a Don Guido ma tra poco compirà 99 anni e, ovviamente, non può certo essere impegnato a tempo pieno nelle varie attività e incombenze della Comunità. In questi mesi Don Vittorio è stato un importante punto di riferimento anche per i bambini e i ragazzi del catechismo oltre che nell’oratorio, per la formazione degli educatori. Ora, tra l’altro, non sappiamo chi verrà al suo posto. Nessuno ci ha detto nulla”.

Sollecitata da Radio Gold, la Diocesi di Alessandria ha confermato che l’impegno di Don Gatti alla Comunità San Paolo non sarebbe stato a lungo termine e ha rassicurato la Comunità sulla continuità dei servizi pastorali: per le prossime due o tre domeniche arriverà un nuovo sacerdote ad affiancare temporaneamente Don Ottria. Entro Natale, però, sarà presa la scelta definitiva.

Nel prossimo futuro, comunque, l’organizzazione delle parrocchie sarà basata sulle cosiddette Unità Pastorali: le parrocchie sono state divise in gruppi e i rispettivi parroci agiranno in sinergia nella programmazione delle attività. La Parrocchia San Paolo è inserita nell’Unità Pastorale “Spalti”, insieme alle chiese Santi Apostoli, Santa Maria della Sanità, Nostra Signora del Suffragio, Cuore Immacolato e San Pio V.

