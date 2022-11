Giornata contro la violenza sulle donne. Gli appuntamenti del Comune di Tortona

TORTONA – Anche quest’anno il Comune di Tortona ha organizzato una serie di appuntamenti e iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Il primo momento di confronto e di approfondimento sarà mercoledì 23 novembre, alle 17, nella sala convegni della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona. Il Capitano Domenico Lavigna spiegherà come comportarsi e cosa fare se si è vittime o testimoni di episodi di violenza. L’incontro è organizzato in collaborazione con Unitre e la Compagnia Carabinieri di Tortona.

Venerdì 25 novembre al “Ridotto” del Teatro Civico di Tortona, alle 16, sarà ipoiinaugurata la mostra di arte contemporanea “Scarpa rossa” con esposizione delle opere del “Gruppo 7” composto dagli artisti locali Gabriele Armellini, Gianni Bailo, Pietro Bisio, Niccolò Calvi di Bergolo, Tiziana Prato, Emilia Rebuglio, Luigi Rossanigo. L’esposizione, curata dal professor Giuseppe Castelli e arricchita dalle musiche di Raffaello Basiglio si potrà poi visitare fino al 17 dicembre, da martedì a domenica dalle 16 alle 19.

Sempre venerdì, ma alle 17, nella sala conferenze della Biblioteca verrà presentato il libro “Le donne contano!” di Patrizia Govi. L’evento, cui parteciperà anche il sindaco, Federico Chiodi, sarà introdotto da Corrado D’Andrea, dirigente comunale del settore Servizi alla Persona e alla Comunità, mentre l’autrice dialogherà con Monica Graziano, presidente del CIF – Centro italiano Femminile.

Sempre in biblioteca si può inoltre visitare la mostra “Le Marri della Repubblica” allestita dall’associazione Toponomostica Femminile e dedicata alle donne che hanno partecipato alla redazione della Costituzione Italiana.