Premio Letterario Fondazione Uspidalet: svelati i finalisti delle tre sezioni

ALESSANDRIA – Durante l’evento Bookcity a Milano lo scorso fine settimana, sono stati annunciati i risultati delle terzine finaliste delle tre sezioni della prima edizione del Premio PLUS Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura, promosso dalla Fondazione Uspidalet, con il patrocinio della città e della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, e con il contributo della Fondazione CRT. Il Premio, suddiviso in tre sezioni (narrativa edita, graphic novel e inediti) nato con l’obiettivo di indagare in profondità il mondo dell’adolescenza sia osservandolo con gli occhi degli adulti, sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi, ha ottenuto largo consenso di iscrizioni. La rosa dei tre finalisti delle tre sezioni di PLUS è così composta

Narrativa edita

Michele Cocchi, “US” edizione Fandango

Annet Huizing, “La casa del contrabbandiere” (La nuova frontiera)

Nicoletta Sipos, “La ragazza dal cappotto rosso” (Piemme)

Graphic Novel

Assia Petricelli , Sergio Riccardi,“Per sempre” (Tunué)

Claudia Petrazzi e Andrea Fontana “Clara e le Ombre” (Il Castoro)

Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis, “Il mistero dell’isolina” (Comicout)

Inediti

Riccardo Fagoni, ”La vita di nessuno” Istituto Benedetto Castelli di Brescia

Lara Cirillo,”Tutto divenne buio” Istituto superiore G.Parodi di Acqui Terme

Lorenzo Doria, “Kami Hikoki” Istituto Sobrero Casale Monferrato

I vincitori di ogni sezione della prima edizione di PLUS saranno proclamati sabato 3 dicembre alle 18.30 ad Alessandria, a Palazzo Monferrato. «Ci stiamo avvicinando all’appuntamento della premiazione finale il 3 dicembre prossimo e siamo soddisfatti della risposta che c’è stata dal mondo dell’editoria italiana ,per la sezione narrativa sono ad esempio giunte oltre 120 opere” ha dichiarato il presidente della Fondazione Uspidalet Bruno Lulani “un risultato importante, considerando che si tratta della prima edizione per un premio letterario nel quale la Fondazione crede fortemente per inseminare e diffondere cultura e favorire la crescita interiore, dei giovani in particolare”.