Giovedì alla Biblioteca di Alessandria la presentazione del progetto Felice Giani 200

ALESSANDRIA – Questo giovedì la Biblioteca Civica di Alessandria ospiterà la conferenza di presentazione del progetto “Felice Giani 200”. Appuntamento alle 16, ingresso libero. La storica dell’arte Marcella Vitali delineerà la figura di Felice Giani (massimo esponente dell’arte di fine ‘700 ed inizio ‘800 in Italia ed Europa) e la nuova visione dell’antico in età moderna, concentrandosi sul ruolo rilevante del pittore sansebastianese nella storia dell’arte italiana, attraverso la scoperta di una serie di prestigiose e pregevoli opere dell’artista.

Interverranno inoltre Vincenzo Basiglio, segretario dell’APG, insieme Arch. Mariastella Daffunchio responsabile del progetto, che illustreranno le linee guida che hanno portato all’ideazione dell’ambiziosa serie di eventi e dettaglieranno le azioni espositive in programma per il 2022, 2023 e 2024 svelando alcuni dei capolavori in arrivo e le istituzioni culturali coinvolte nel progetto.

Questa domenica 27 novembre, invece, la seconda giornata della Fiera Nazionale del Tartufo di San Sebastiano Curone, si terrà nel paese del Tortonese una nuova apertura della mostra dedicata al pittore, dopo il grande successo di domenica scorsa. La qualità delle opere esposte nella sede dell’Archivio Pittor Giani nell’evento pensato per promuovere gli avvenimenti in programma nel 2023 e 2024 nell’ambito delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte del pittore sansebastianese ha stupito ed emozionato i visitatori. I lavori originali di Giani e del suo prestigioso entourage culturale (Appiani, Antolini, Batoni, Bossi, Migliara, solo per citarne alcuni) esposti grazie al contributo della Regione Piemonte, della Città di Alessandria, del Comune di San Sebastiano Curone, e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Tortona, hanno pienamente raggiunto l’obiettivo di mostrare il grande livello della serie di eventi in programma nei prossimi due anni e, unitamente all’affascinante mostra organizzata dall’Archivio Piero Leddi “Dipingere è un rischioso inizio”, hanno offerto un’alternativa culturale di rilievo alle eccellenze gastronomiche protagoniste della giornata dimostrando ancora una volta il successo del connubio arte-prodotti del territorio.