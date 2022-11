Le date dei saldi invernali ed estivi del 2023

ALESSANDRIA – Sono state stabilite le date dei prossimi saldi ad Alessandria. Quelli invernali cominceranno il 5 gennaio 2023 per chiudersi il 2 marzo. Quelli estivi inizieranno il primo luglio per terminare il 26 agosto.

IL REGOLAMENTO SALDI PER I COMMERCIANTI

L’inizio delle vendite dovrà essere comunicato con l’affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell’esercente di un cartello di informazione per il pubblico. Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso dovrà essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che dovrà comunque essere esposto al pubblico.

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi dovranno essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore e dovranno contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l’indicazione della durata della vendita.

Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati sarà necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.

In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sarà vietato l’uso delle dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi, saranno vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le violazioni alle norme nazionali e regionali verranno punite ai sensi dell’art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i..