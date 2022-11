Violenza di genere, nel 2022 un accesso ogni tre giorni al Pronto Soccorso di Alessandria: “Numeri ancora alti”

ALESSANDRIA – A due giorni dal 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha diramato i dati sugli accessi ai Pronto Soccorso degli Ospedali Civile e Infantile nel 2022 che riguardano situazioni di violenza di genere. 125 i “codici rosa” (uno ogni tre giorni) da inizio anno a fine ottobre attivati nei presidi dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: 100 al Pronto Soccorso dell’ospedale civile e 25 a quello dell’Infantile. “Numeri ancora elevati e che evidenziano come violenza, disagio e fragilità siano ancora presenti nella vita di troppe donne” ha sottolineato l’Azienda Ospedaliera.

Questi dati saranno alla base dell’evento formativo che si svolgerà proprio venerdì 25 novembre che vedrà l’aggiornamento del personale dell’equipe multiprofessionale che gestisce la presa in carico delle vittime. Come stabilito dalla delibera regionale del 2016, l’Ospedale alessandrino ha individuato tutte le professionalità utili per l’equipe multiprofessionale coordinata dal Referente sulla Violenza Rossella Sterpone, che sarà anche il direttore e il responsabile scientifico del corso di venerdì dal titolo “Violenza di genere”.

Un corso destinato a tutte le professioni e accreditato ECM che si svolgerà nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria in via Venezia, 16. L’evento avrà in qualità di responsabili organizzativi Tatiana Mann dell’Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa e Luciano Sangiorgio, Dirigente Medico Chirurgia Pediatrica.

Foto di Tumisu da Pixabay