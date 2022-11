Anche l’argento olimpico Gianfranco Martin al Teatro Ambra per il talk “Sciare senza barriere”

ALESSANDRIA – Al Teatro Ambra di Alessandria speciale serata dedicata a sport, disabilità e al progetto “Sciare senza barriere”, ideato da Sci Club Frecce Bianche 2.0, che dal 2018 ha permesso a persone con disabilità emotive, intellettive e motorie di trascorrere giornate sulla neve grazie alla collaborazione tra professionisti e realtà sciistiche che vanno dal Piemonte alla Lombardia, dalla Valle d’Aosta al Trentino. Venerdì 2 dicembre, alle 20.45, numerosi ospiti si racconteranno alla giornalista sportiva Mimma Caligaris e racconteranno come hanno superato, e come superare, traumi fisici o mentali.

Il talk-show vedrà la partecipazione straordinaria dell’allenatore federale e maestro di sci Gianfranco Martin, Argento Olimpico ‘Albertville 1992’, di Roberto La Barbera, atleta paralimpico di Atletica Leggera e medaglia d’argento salto in lungo alle Paralimpiadi di Atene, il fisioterapista Fulvio Massa, esperto in riabilitazione e preparazione atletica e tecnico istruttore FIDAL, Pietro Mazzei, maestro di tennis in carrozzina e atleta di sci “Sportdipiù”, Rita Lorusso, Dirigente Medico Fisiatra S.C. Neuroriabilitazione presso il Presidio Ospedaliero ‘Teresio Borsalino’ di Alessandria e del mental coach Massimiliano Spini, docente di Mental Training presso ‘FC INTER’ Youth Master.

Durante la serata interveranno anche Mauro Berruto, allenatore, docente, scrittore, giornalista e componente della Commissione Cultura Sport Editoria della Camera dei Deputati; Arianna Mazzeo – Fisioterapista di Neuroriabilitazione presso il Presidio Ospedaliero ‘Teresio Borsalino’ di Alessandria, Carmine Lo Scalzo, inventore della ‘Special Cargo Bike’ e Ideatore del Progetto “Bike Trail Therapy”.

Gli organizzatori ringraziano l’Associazione “Il Sole Dentro” con il suo Presidente Renato Peola, l’Associazione “Futuro Infanzia” con il suo Presidente Oreste Guacchione , l’Associazione “Parent Project APS” con il suo delegato per il Piemonte Angelo Ficociello, la SSD “Volare” con il suo Presidente Paolo Bonino, il Gruppo ‘Anteas – Trasporto Amico’ e il nostro testimonial, il campione di atletica leggera Roberto La Barbera. Un ricordo particolare va a Paolo Berta.

Ingresso libero.