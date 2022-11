Al Santachiara di Tortona parte il corso per operatore socio sanitario: iscrizioni entro il 16 dicembre

TORTONA – E’ appena stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione per l’ammissione al corso di formazione per operatore socio sanitario, che sarà avviato all’inizio del 2023 nella sede del Santachiara di Tortona e che prevede una durata complessiva di 1000 ore, di cui 545 lezioni teoriche, 440 attività pratica e 15 ore di esame finale. Al corso possono iscriversi: adulti disoccupati e/o occupati (anche reclutati ai sensi della D.G.R.4-1141 del 20.03.2020) in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado. La frequenza è obbligatoria e la qualifica Professionale sarà rilasciata solo nel caso di superamento dell’esame finale.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento della prova di selezione alla quale potranno partecipare solo coloro che avranno presentato correttamente la candidatura entro le 12 del 16 dicembre, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.santachiaraodpf.it o chiamando al numero 0131/862335.