ALESSANDRIA – Concerto di inaugurazione, questa sera, per la XXXI edizione dei Mercoledì del Conservatorio. A dare il via agli undici appuntamenti musicali della stagione, con la direzione artistica di Sergio Marchegiani, sarà, alle 21, l’esibizione di Claudio Andriani, violino, Claudio Merlo, violoncello, e Cristiana Nicolini al pianoforte. All’Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, in via Parma 1, i tre musicisti eseguiranno musiche di Alexander von Zemlinsky e Johannes Brahms. In occasione del primo concerto de I Mercoledì del Conservatorio verrà consegnata la Borsa di studio in memoria dell’ex allievo Stefano Volpato.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La XXXI edizione de “I Mercoledì del Conservatorio” è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi”, con il contributo della Regione Piemonte.