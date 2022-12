Giovedì a Conzano parte la “Natività d’autore”: tanti artisti interpretano il presepe

CONZANO – A Conzano, in Villa Vidua, la settecentesca dimora dei conti Vidua, il Natale è celebrato ogni anno con una mostra di presepi, curata dal sindaco Emanuele Demaria. Intitolata “Natività d’autore“. Il tradizionale appuntamento espositivo verrà inaugurato giovedì 8 dicembre, alle 15, in occasione dell’iniziativa “Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini“, che offrirà una visita guidata ai presepi e alle peculiarità del borgo.

L’edizione 2022 ospiterà i presepi di firme prestigiose. Una sezione sarà dedicata ad artisti e scenografi come Emanuele Luzzati, le cui illustrazioni trasportano nel mondo incantato delle fiabe, o Eugenio Guglielminetti, artista sensibile alle avanguardie artistiche. Inoltre sanno esposte opere di Guido Fiorato e di Max Ramezzana.

Nutrita la sezione ligure con le opere del circuito di Marcello Mannuzza, affiancato da Angelo Bolla, Luca Damonte, Lea Gobbi, Leony Mordeglia, Laura Peluffo, Umberto Piombino, Caterina Ricci, Laura Scappatura, Giovanni Servettaz, Rino Valido.

Sarà presente anche una sezione dedicata al presepe napoletano con opere dei maestri Luciano Testa, Umberto Grillo, Genny di Virgilio e di don Renato dalla Costa e Beppe Puglia.

Uno spazio sarà invece dedicato all’opera site-specific di Emiliano Cavalli, cittadino onorario di Conzano. Non mancheranno opere di altri artisti locali come Mauro Galfrè, Camillo Francia e Giovanni Tamburelli. Infine nello spazio dove si trova il nuovo allestimento “Racconti di viaggio di Carlo Vidua conte di Conzano, viaggiatore e collezionista”, si seguiranno alcuni dei continenti e paesi visitati da Vidua attraverso i presepi popolari di quei luoghi.

Mentre in piazza Australia, cuore del bel paese monferrino, una ‘teoria di Natività’, rappresentate su stendardi, accoglieranno il visitatore che passeggiando nelle vie del centro, nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Santa Lucia potrà osservare il presepe con i personaggi e le figure di ceramica della Thun, della collezione Demaria.

La mostra è visitabile, ad ingresso gratuito, da giovedì 8 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 nei giorni festivi dalle 15 alle 18, incluso sabato 10 dicembre in occasione della festa di S. Lucia.

Altre visite sono possibili su prenotazione, chiamando gli uffici comunali di Conzano allo 0142 925132.