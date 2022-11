Valenza sul New York Times, sindaco ringrazia il direttore: “Venga in città, vedrà il miracolo dell’Orgoglio Valenzano”

VALENZA – “Una tappa fondamentale per la storia e l’economia della nostra Città”. Così il sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, ha definito la citazione della città dell’oro in un articolo del New York Times. Il primo cittadino ha inviato una lettera di ringraziamento al direttore del celebre giornale statunitense, Joseph F. Kahn.

“La ringrazio a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, questa citazione non può che renderci orgogliosi” si legge nella lettera. Il sindaco ha anche invitato Kahn in città: “Potrà constatare di persona il miracolo dell’Orgoglio Valenzano e la altissima qualità dei manufatti che vengono prodotti”.