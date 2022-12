AGGIORNAMENTO ORE 14 – Il tratto è stato riaperto.

ALESSANDRIA – Incidente con quattro mezzi coinvolti davanti al cimitero di Spinetta, lungo la strada regionale 10 che collega la frazione ad Alessandria. Al momento il tratto è stato chiuso per consentire i rilievi e il recupero del mezzi. Non ci sarebbero feriti gravi. Attualmente, per raggiungere Alessandria o uscire dalla città, bisogna percorrere la strada da Castelceriolo verso il Bellavita e viceversa. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti.