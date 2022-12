PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Uno dei simboli del Natale è senza dubbio il presepe: caratteristici e tradizionali, i presepi raccontano la nostra storia e le nostre radici. Anche nella nostra provincia ne potete ammirare molti diversi e particolari, sparsi in diverse località del territorio.

TORTONA

3 dicembre- 8 gennaio

Al centro “Mater Dei”, dal 3 dicembre all’8 gennaio, sarà possibile ammirare il presepio artistico. Il presepio venne rinnovato e ampliato nel 2004 in occasione della canonizzazione di Don Orione. Ad oggi rappresenta uno dei più grandi presepi meccanizzati d’Europa. Il presepio è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Per info e prenotazioni materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

CONZANO

8 dicembre-29 gennaio

A Conzano parte giovedì 8 dicembre, alle 15, in Villa Vidua, la tradizionale mostra di presepi intitolata “Natività d’autore”. L’edizione 2022 ospiterà i presepi di firme prestigiose. Una sezione sarà dedicata ad artisti e scenografi come Emanuele Luzzati, le cui illustrazioni trasportano nel mondo incantato delle fiabe, o Eugenio Guglielminetti, artista sensibile alle avanguardie artistiche. Inoltre sanno esposte opere di Guido Fiorato e di Max Ramezzana. Nutrita la sezione ligure con le opere del circuito di Marcello Mannuzza, affiancato da Angelo Bolla, Luca Damonte, Lea Gobbi, Leony Mordeglia, Laura Peluffo, Umberto Piombino, Caterina Ricci, Laura Scappatura, Giovanni Servettaz, Rino Valido. Sarà presente anche una sezione dedicata al presepe napoletano con opere dei maestri Luciano Testa, Umberto Grillo, Genny di Virgilio e di don Renato dalla Costa e Beppe Puglia.

Uno spazio sarà invece dedicato all’opera site-specific di Emiliano Cavalli, cittadino onorario di Conzano. La mostra è visitabile, ad ingresso gratuito, da giovedì 8 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 nei giorni festivi dalle 15 alle 18, incluso sabato 10 dicembre in occasione della festa di S. Lucia.

Altre visite sono possibili su prenotazione, chiamando gli uffici comunali di Conzano allo 0142 925132.

NOVI LIGURE

24 novembre-8 dicembre

Nella Salone dell’ex Collegio San Giorgio, in Piazza Matteotti, torna, a Novi Ligure, la mostra “Presepi nel mondo”. Piccoli, grandi, colorati e stravaganti sono i presepi della nuova edizione della mostra. Ci si potrà lasciare incantare dalle natività ma anche apprezzare la “diversità” e le tradizioni altrui. I presepi saranno visitabili dal mercoledì alla domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

CAPRIATA D’ORBA

24 dicembre

Torna a Capriata d’Orba, la notte della viglia, il Presepe Vivente, con la rinnovata presenza di figuranti ed arredi che vi faranno immergere nell’atmosfera della Natività e nel quotidiano vivere di oltre 2000 anni fa. A partire dalle 21 tutto il paese tornerà indietro nei secoli e rievocherà i mestieri di un tempo. Il percorso terminerà davanti alla capanna dove un bimbo nato nell’anno impersonerà Gesù Bambino.

MIRABELLO MONFERRATO

24 dicembre

Lo storico Presepe Vivente torna a prendere vita la notte della vigilia di Natale in una grande e suggestiva rappresentazione.

VALENZA

18 dicembre

Il suggestivo presepe vivente verrà allestito a partire dalle 15 in piazza XXXI Martiri.

ROSIGNANO MONFERRATO

8 dicembre-6 gennaio

Anche quest’anno, a Rosignano Monferrato, torna “Camminando nel presepe“: lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località limitrofe, si dipana un suggestivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate. L’esposizione è organizzata dall’associazione Amis d’la Curma.

ARQUATA SCRIVIA

8 dicembre – 22 gennaio

Inizierà giovedì 8 dicembre l’Esposizione di presepi presentata da Arqua.Tor presepi: le natività saranno visitabili alla casa Gotica e nella salita dell’Oratorio che porta al vecchio forno.

Anche in provincia di Asti sono moltissimi i presepi da visitare:

GRANA MONFERRATO

8 dicembre-6 gennaio

Il presepe realizzato da Nino Di Muzio, oggi gestito dal figlio Cristiano tramite l’associazione Grana Arte e Tradizione, sarà esposto come ogni anno nei locali sottostanti la Chiesa in piazzetta Maria Ausiliatrice. La tecnica è artigianale: alcune statue sono costruite a mano, con resina e stoffa. Il presepe occupa circa 100 metri quadri, con 380 personaggi e due sinagoghe in legno, oltre a un castello, il palazzo di Erode, varie abitazioni. Davanti al presepe, la rievocazione dell’Annunciazione, dei profeti e un piccolo villaggio con il vecchio mulino ad acqua. Suggestivi giochi di luce scandiscono i momenti dell’alba, del giorno, del tramonto e della notte. Il presepe sarà visitabile dall’8 dicembre al 6 gennaio, il sabato dalle 15.30 alle 17. La domenica, l’8, il 25 e il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17. Chiuso il 24 dicembre.

ARAMENGO

8 dicembre-6 gennaio

Nella piazza del Municipio, sotto l’albero illuminato, ad Aramengo verrà allestito un presepe con capanna che ospiterà i personaggi della Sacra Famiglia intagliati su legno e dipinti da Gian Luigi Nicola (Nicola Restauri). La rappresentazione sarà arricchita quest’anno da nuovi personaggi e, in tutta la piazza, una suggestiva illuminazione creerà una calda atmosfera natalizia. La mostra a cielo aperto sarà visitabile tutti i giorni 24 ore su 24.

Inoltre, grazie all’idea e alla realizzazione di Liliana De Sieno e Mariuccia Macinio, sarà possibile visitare anche la mostra di presepi dal titolo “Presepi e Creatività”. L’esposizione sarà allestita in una sala del comune e aperta al pubblico dalle 14.30 alle 18 per tutti i giorni festivi, 26 dicembre e 6 gennaio compresi (chiusa il 25 dicembre e 1°gennaio).

COCCONATO

8 dicembre-6 gennaio

Cocconato è senza dubbio il “Borgo dei presepi”: l’esposizione è ricchissima e molto variegata, saranno più di cento i presepi che accoglieranno i turisti in ogni angolo del centro storico e visitabili anche in notturna. Ci sarà poi il presepe di Adriana Gandini, all’interno della suggestiva Chiesa di Santa Caterina, realizzato all’uncinetto, e non mancheranno i presepi stesi, drappi raffiguranti scene di natività realizzati da artisti locali. Infine da non perdere la mostra dei “Presepi d’artista” che vedrà esposte rappresentazioni artigianali dei Maestri Presepisti del gruppo “Artigiani del Presepe Torino”, il presepe meccanico, presepi artistici e artigianali realizzati da Antonella Armosino, i “presepi in uno scrigno” di Sandra Coluccia. La mostra Mostra Presepi d’artista: prefestivi 14.30-18; festivi 11-12.30/14.30-18. Per i gruppi, si potrà prenotare al numero 0141 600076 oppure all’indirizzo email: cocconatoufficioturistico@gmail.com.

CASTAGNOLE DELLE LANZE

4 dicembre-6 gennaio

Da domenica 4 dicembre fino al 6 gennaio 2023 per le vie del borgo storico (visitabili 24 ore su 24) e nel Parco della Rimembranza (tutti i giorni dalle 8 alle 18) saranno esposti i Presepi realizzati dai cittadini castagnolesi, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di volontariato. Lungo tutto il percorso si potranno vedere presepi di diverse dimensioni, costruiti con materiali poveri, semplici, riciclati che richiamano prodotti e tradizioni del territorio, passeggiando in un’atmosfera magica, riscaldandosi con tè di Natale, vin brulé e degustando goloserie natalizie. Nella ex Chiesa dei Battuti Bianchi si potrà visitare la mostra “Presepi fantastici – La Natività rivisitata”, cura dell’artista castagnolese Marcello Giovannone. La mostra è aperta il fine settimana il 3 e il 4 dicembre, il 10 e 11 dicembre e il 17 e 18 dicembre.