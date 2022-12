Classifica migliori ospedali italiani: quello di Alessandria è 89^ su 112

ALESSANDRIA – Tra i circa 500 ospedali italiani la famosa rivista statunitense Newsweek ha individuato i migliori 112. Tra questi il Santi Antonio e Biagio di Alessandria si trova all’89^ posto. Sempre in questa graduatoria, il nosocomio del nostro capoluogo è terzultimo in Piemonte, al 6^ posto su 8 nosocomi. Sul podio ci sono i tre ospedali di Torino: le Molinette (11^ nella classifica generale), il Mauriziano (27^) e il San Giovanni Bosco (40^). A seguire c’è il Cardinal Massaia di Asti (56^) e il Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano (69^). Il Santi Antonio e Biagio precede il S. Andrea di Vercelli (99^) e il SS. Annunziata di Savigliano (111^).

“Il punteggio viene calcolato su una combinazione di criteri: i diversi indici di valutazione sanitari aziendali (che incidono per il 30% del punteggio), l’opinione di professionisti sanitari (55%) e l’opinione dei pazienti (15%) raccolti in una indagine” ha sottolineato il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti “tra i top 20 in Italia appare evidente il grande gap tra Nord (18 istituti) Centro (2) e Sud (0), è quindi evidente la mobilità passiva tra Sud e Nord, non è bello per un paese come l’Italia. Rispetto all’Ospedale di Alessandria voglio sottolineare che occorre sempre puntare all’eccellenza, ci sono ampi margini di miglioramento. Ho notato che in classifica ci sono molti ospedali privati e molti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, il segnale che l’obiettivo di Aso e Asl di diventare Irccs non potrà far altro che aumentare la qualità. La ricerca comporterà un sicuro miglioramento a medio e lungo termine”.

“Dal punto di vista negativo noto i tanti ospedali piemontesi davanti in classifica rispetto a quello della nostra provincia. Occorre migliorare la qualità dell’attività clinica” ha concluso il politico della nostra provincia.