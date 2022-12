Anche in provincia di Alessandria è “inverno demografico”: in 10 anni Valenza ha perso il 9% dei residenti

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una infografica del Sole 24ore permette di vedere facilmente quanti abitanti abbiano perso, o guadagnato, in 10 anni, nel passaggio dal 2012 al 2022. Per la provincia di Alessandria il risultato è un bilancio in prevalenza fortemente negativo sebbene il dato sia assimilabile a molte zone geografiche italiane, in particolare Nord Ovest, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, insieme a una porzione del Nord Est. Un “inverno demografico“, come lo ha definito il quotidiano economico, decisamente marcato in particolare nei comuni sotto i 30mila abitanti.

Per quel che riguarda i centri-zona della provincia di Alessandria è Valenza, nel confronto 2012-2022, ad aver perso più residenti, con un tasso del -9.05%, seguita da Ovada, -8%, Casale, -7.84% e Acqui, -6.62%. Più contenute le perdite di Novi, -2.69%, Alessandria, -1.51%, e Tortona, -1.31%. In provincia l’inverno demografico maggiore arriva da Grognardo, -25.84%, Pomaro, -22.34%, e Montaldeo, -20.82%.