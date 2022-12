A Casale studenti costretti alla dad per le carenze del trasporto pubblico

CASALE MONFERRATO – Per capire l’ormai inaccettabile situazione in cui versa il trasporto pubblico in provincia di Alessandria è sufficiente vedere quello che sta avvenendo a Casale e occorre fare qualcosa al più presto. Le parole sono del dem Gabriele Farello, indignato per una situazione non più tollerabile come dimostrato da quanto sta succedendo oggi, venerdì 9 dicembre 2022 e quanto avverrà domani, sabato 10 dicembre. Nelle scuole superiori infatti “un buon numero di studenti, che frequenta gli istituti scolastici casalesi, sarà costretto a seguire le lezioni attraverso la DAD (Didattica a Distanza) a causa della mancanza di alcune corse dovute al ponte dell’8 dicembre“.

Gli istutiti casalesi, come legittimo, hanno scelto di invertire il calendario scolastico della Regione Piemonte, adottando il ponte di Ognissanti invece di quello dell’8 dicembre e oggi si trovano con una situazione di profondo disagio.

“L’assenza dei trasporti che obbliga le scuole alla DAD, dimostra la sempre più grande debolezza dei trasporti sul nostro territorio, che resta privo di collegamenti in giornate importanti per le scuole, per i pendolari, che non fanno il ponte e per quei turisti e cittadini che in questi giorni volessero spostarsi in treno – continua Farello. Dopo i numerosi e grandiosi annunci sul trasporto che abbiamo sentito sia dall’amministrazione cittadina sia dall’Amministrazione regionale, ci troviamo, ancora una volta, a registrare un pesante disservizio per la collettività di Casale e del Monferrato“.

A questo punto, tuona Gabriele Farello, “servono più che mai risposte concrete e una presa di posizione forte che deve andare ben oltre la scorciatoia del dire che quando le cose non funzionano è sempre colpa degli altri“.