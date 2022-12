Gravissimo incidente a Cantalupo: tre persone decedute

ALESSANDRIA – Gravissimo incidente questa notte, verso le 4, sulla strada provinciale 244 tra Cantalupo e Cabanette, nei pressi del passaggio a livello. In base alle prime informazioni raccolte sarebbero sette le persone coinvolte, tre delle quali decedute. Si tratta di un 23enne, un 21enne e un 15enne. L’auto è finita fuori strada provocando anche il ferimento di altri quattro occupanti del mezzo, due ricoverati in gravi condizioni, e altri due in codice giallo.

Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.