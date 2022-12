Domenica il pranzo di Natale ad Alessandria per le persone in difficoltà: ecco come donare

ALESSANDRIA – Anche quest’anno torna ad Alessandria il tradizionale pranzo di Natale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio per la mensa Tavola Amica di Caritas Alessandria. Appuntamento domenica 18 dicembre. “Come da ormai diversi anni, si rinnova la proficua e preziosa collaborazione tra la Caritas diocesana e i volontari dell’associazione solidale cattolica. Con una donazione sul conto corrente della Comunità di Sant’Egidio, chi lo vorrà potrà sostenere l’iniziativa regalando un Natale più sereno alle persone in difficoltà” hanno sottolineato gli organizzatori. Di seguito tutti i riferimenti per poter effettuare una donazione.