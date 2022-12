Continuate a “Scoprire gli auguri” per vincere i vini di Dellabianca e il lingottino finale

RADIOGOLD – Prosegue anche questa settimana il gioco di RadioGold, “Scopri gli auguri”. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 8.40, in diretta su RadioGold, vi invitiamo a scoprire una delle parole che compone la frase finale. Si gioca fino al 23 dicembre quando l’intero augurio verrà svelato e il vincitore potrà quindi aggiudicarsi il premio finale, un lingottino offerto da PlusValenza.

Ogni giorno però chi riuscirà a indovinare una delle parole potrà vincere un premio proposto da uno dei nostri sponsor. Questa settimana potete vincere le degustazioni dei migliori vini dell’azienda Dellabianca, accompagnati da prodotti locali e grappe accompagnate da una selezione di cioccolato artigianale prodotto da Pura Delizia di Borgo Priolo.

L’azienda agricola Antonio Dellabianca in località Canova 20 a Pietra de Giorgi in provincia di Pavia è un luogo magico collocato in un punto panoramico della provincia pavese, a 311 metri di altezza. L’attività quotidiana permette di mandare avanti vigne che producono vini imperdibili e particolari. Una tradizione che parte dalla fine del 1800 quando Ernesto diede vita a una tradizione proseguita da Nino e ora dal figlio Antonio. La produzione del vino oggi si affianca anche all’ospitalità offerta da un bed & breakfast che permette di vivere momenti di relax e pace. L’azienda Dellabianca propone anche degustazioni di vini e prodotti tipici consentendo di conoscere le enormi capacità enogastronomiche del pavese. Provate quindi a indovinare una delle parole di augurio ascoltando RadioGold alle 8.40, fino a venerdì 10 dicembre. Vi basterà scriverci al 331 1271227.