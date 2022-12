Abbonamenti agevolati per parcheggiare in centro ad Alessandria: come chi ha diritto può fare domanda

ALESSANDRIA – Ad Alessandria dal 1 dicembre è scattata la possibilità per i residenti del centro aventi diritto di richiedere il rinnovo degli abbonamenti agevolati per la sosta nelle aree a strisce blu non in struttura. Per evitare le sanzioni occorrerà ottenerlo entro il 31 dicembre 2022. Da quest’anno non occorrerà esporre nulla sul veicolo. La targa dell’auto autorizzata sarà inserita nella Banca Dati Unica delle Soste Regolari e il controllo sarà ottico e automatizzato.

Il Direttore Generale di Amag Mobilità, Franco Repossi, commenta così le innovazioni di processo legate al rinnovo degli abbonamenti per i residenti: “Abbiamo proseguito un percorso che ci ha portato progressivamente all’utilizzo sempre più intenso delle tecnologie a beneficio dei nostri clienti. Il passaggio di quest’anno ci porterà all’abbandono definitivo del tagliando cartaceo e all’utilizzo di tecnologie più avanzate anche per la regolarizzazione della sosta. Il rilascio per il permesso della sosta a un residente non comporterà a suo carico l’esposizione del tagliando ma da quest’anno la targa del veicolo autorizzato sarà inserita in un server e il controllo verrà effettuato inquadrando con un apposito palmare la targa del veicolo. Con questa ulteriore tappa di innovazione sostenibile, siamo giunti alla dematerializzazione del permesso, eliminando il consumo degli inquinanti prodotti dalla gestione cartacea della procedura. Ricordo anche un aspetto non secondario: la maggiore comodità nel gestire tutta la procedura della richiesta tramite web, da casa propria o da qualunque altro posto in cui sia disponibile una connessione. Questo passaggio si inserisce in un percorso organico di nuovi investimenti che ci hanno già permesso di ordinare un nuovo impianto per la gestione della sosta in Piazza Libertà che diventerà operativo già nei primi mesi del nuovo anno”.

Dal 1° dicembre è aperto il periodo dedicato al rinnovo degli abbonamenti per la sosta sulle strisce blu riservato ai residenti del Centro di Alessandria aventi diritto al beneficio, secondo queste modalità.

Per il rinnovo senza modifiche:

Chi è già in possesso del tagliando relativo al 2022 e intende rinnovarlo, in quanto non sono variate le condizioni che hanno portato al rilascio precedente, avrà una procedura semplificata.

In questo caso infatti non occorre ripresentare tutta la documentazione ma semplicemente autocertificare il fatto che non vi siano state variazioni rilevanti. Sul sito aziendale è disponibile il modello.

Per evitare assembramenti o ridurre la possibilità di affollamento degli spazi, la richiesta di rinnovo sarà accettata solo via mail e la procedura sarà la seguente:

1. Compilazione del modulo di richiesta debitamente completato e sottoscritto già reperibile sul sito web di AMAG Mobilità al link già indicato sopra;

2. predisposizione della scansione del documento che certifica l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario all’IBAN IT29N0503410408000000003942 indicando nella causale: nome e cognome del richiedente – targa del veicolo. Il costo è invariato negli ultimi 6 anni e anche per il 2023 sarà fermo e pari ad Euro 70,00 per la ZONA 1 e di Euro 50,00 per la ZONA 2, nonostante i rincari attuali;

3. invio alla casella mail residenti@amagmobilita.it della documentazione dei punti 1 e 2 oltre che di copia di un documento di identità del richiedente l’abbonamento in corso di validità, debitamente sottoscritta;

Con questi passaggi, sarà inviata entro 3 giorni lavorativi mail di conferma dell’avvenuto rinnovo oggetto “SOSTA AUTORIZZATA” con indicazione della data di decorrenza dell’autorizzazione alla sosta.

Per una nuova richiesta o il rinnovo con modifiche

Chi invece presenterà una nuova richiesta o un rinnovo con condizioni modificate rispetto al 2022 dovrà necessariamente inviare scansione di tutta la documentazione, alla casella mail residenti@amagmobilita.it. L’elenco dei documenti necessari è disponibile sul sito aziendale a questo link. Anche in questo caso il costo è di Euro 70,00 per la ZONA 1 e di Euro 50,00 per la ZONA 2.

Al termine dell’istruttoria AMAG Mobilità invierà una mail ad oggetto “SOSTA AUTORIZZATA” di conferma dell’avvenuto rilascio con indicazione della data di decorrenza dell’autorizzazione alla sosta. Da quel momento sarà possibile effettuare le soste senza il bisogno di esporre nulla sulla vettura.