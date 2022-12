Alegas: dal 1^ gennaio temporanea interruzione della app e dello sportello online

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alegas ha informato i clienti che a partire dal 1^ gennaio non sarà più possibile consultare i dati delle forniture gas/luce sull’APP di Gruppo Amag e nella apposita sezione dello “Sportello Online” del sito web Alegas.it. Inizierà infatti il periodo di migrazione dei dati sui nuovi sistemi informatici. Per comunicare le letture gas si potrà usare il n. verde 800.959.441 o la mail sportello@alegas.it. Anche i pagamenti con carta di credito tramite app o sportello on line sono sospesi per le bollette gas e luce.

“A breve sarà disponibile una nuova app per gestire i tuoi contratti gas e luce. L’App di Gruppo Amag rimarrà attiva e a disposizione degli utenti di Amag Reti Idriche per le sole utenze

dell’acqua. Ci scusiamo per l’eventuale disagio” ha sottolineato l’azienda. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.