Neve in tutta la provincia di Alessandria: nessun grosso disagio al momento

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Come annunciato neve in tutta la provincia di Alessandria nel corso della notte. I fiocchi hanno cominciato a imbiancare il territorio a partire da ieri, lunedì 12 dicembre 2022, per il momento senza creare troppi disagi vista l’entità moderata del fenomeno. Tuttavia si raccomanda prudenza alla guida e ricordiamo anche l’obbligo degli pneumatici invernali in condizioni di questo tipo e lungo i tratti previsti.

Attualmente (ore 6.40) segnalato nevischio sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto con traffico più rallentato rispetto al solito. Nevischio anche sulla A21 tra Santena e Alessandria Est. Situazione più complicata sugli Appennini lungo la rete stradale minore ma anche qui senza grossi problemi. Di seguito le foto dei volontari della Protezione civile, Desirèe, Gianni e Gerardo.

