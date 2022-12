Intervento di manutenzione di Enel in via Tonso, da mercoledì alcuni lampioni accesi: “Nessun costo in più”

ALESSANDRIA – Ad Alessandria da questo mercoledì Enel Distribuzione effettuerà un intervento di manutenzione all’impianto di distribuzione dell’energia elettrica che fornisce via Tonso. Per questo alcuni punti luce della strada e delle zone circostanti rimarranno accesi anche di giorno.

L’amministratore unico di Amag Reti Idriche, Paolo Maria Ronchetti, in qualità di affidatario del servizio di illuminazione pubblica sottolinea che “questa accensione diurna non comporterà alcun costo a carico della collettività in termini di energia elettrica, in quanto il sistema di contabilizzazione è a forfait. Confidiamo comunque che l’accensione diurna sia limitata al minimo tecnicamente indispensabile“. L’intervento dovrebbe concludersi in pochi giorni.

