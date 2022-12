PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’ultimo bollettino di Arpa Piemonte ha previsto neve in tutta la provincia di Alessandria per la giornata di questo giovedì. Per questo motivo è stata diramata l’allerta gialla, visti i possibili disagi alla viabilità. La quota neve in pianura sarà prevista a partire dai 200 metri. Il bollettino ha anche evidenziato “possibili fenomeni di pioggia congelata al suolo sull’Appennino”.