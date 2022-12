PIEMONTE – Condizioni meteo difficili nel pomeriggio di oggi, 15 dicembre 2022, in buona parte del Piemonte. L’Arpa ha infatti diramato un codice giallo in tutta la provincia di Alessandria per possibili precipitazioni nevose fino a 200 metri.

Tra le insidie anche la possibilità di pioggia congelata al suolo sull’Appennino. Ricordiamo agli automobilisti l’obbligatorietà degli pneumatici invernali nei tratti previsti.