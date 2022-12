Sabato mattina alla chiesa di Castelceriolo una celebrazione per ricordare Lorenzo Pantuosco

ALESSANDRIA – Sabato mattina alle 9 la Chiesa di San Giorgio di Castelceriolo, in vicolo Canestri 2, ospiterà una Messa per ricordare Lorenzo Pantuosco, il 23enne scomparso domenica scorsa nel tragico incidente di Cantalupo, insieme alla 15enne Denise Maspi e al 21enne Lorenzo Vancheri. I funerali si sono tenuti ieri in forma privata e questo pomeriggio è avvenuta la tumulazione al cimitero di Castelceriolo.