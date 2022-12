Al Mercatino di Natale in piazza Libertà arriva la “Magic Globe”

ALESSANDRIA – Una nuova attrazione si aggiunge alle casette del Mercatino di Natale in piazza della Liberà ad Alessandria. Questo fine settimana sarà infatti installata la “Magic Globe”, una magica sfera del diametro di 3 metri dove grandi e bambini potranno entrare per fare foto e selfie con alle spalle una suggestiva scenografia natalizia. Sabato 17 dicembre, inoltre, davanti al mosaico di Gino Severini sulla facciata delle Poste, alle 17.30 si terrà “MC mob Natalizio”, un flash mob a cura della scuola On stage Dance & Theatre, con la coreografia di Carmen Pirrone.

Fino al 24 dicembre, poi, si potranno trovare tante idee regalo e specialità enogastronomiche nelle casette del Mercatino di Natale, che rientra nel progetto di Marketing “Natale Intorno al Centro” di Confesercenti e Procom, realizzato grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della CCIAA, del patrocinio della Regione Piemonte, della collaborazione con A.S.M. CulturAle, grazie alla sinergia con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria, la Fondazione Solidal e Solidal per la Ricerca e il Club Soroptimist.

“Le attrazioni e gli intrattenimenti proposti in questo weekend sono studiati per dare un aiuto alle attività economiche del centro storico, attraverso l’animazione della città, si vuole richiamare ed incuriosire il pubblico. Infatti, il sostegno, l’animazione, la promozione e la comunicazione degli eventi che si svolgono in città, soprattutto in questo periodo dell’anno, aiutano a valorizzare la nostra città e le imprese che ci lavorano“, dichiarano Michela Mandrino, Presidente provinciale Confesercenti e Manuela Ulandi, Segretario Provinciale Confesercenti.